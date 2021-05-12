الأوقاف تصدر بيانا بشان إقامة صلاة العيد بظل العدوان "الإسرائيلي" ووباء كورونا

نشرت وزارة الاوقاف بغزة، مساء اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا حول إقامة صلاة العيد في ظل العدوان الصهيوني ووباء كورونا.

وقالت الأوقاف في بيانها، إن صلاة عيد الفطر ستقام في المساجد بمن حضر، فهي شعيرة مهمة لا تتكرر في العام إلا مرتين، وأقل ما قيل في حكمها أنها سنة، وقد أوجبها بعض الفقهاء، وقال آخرون أنها فرض كفاية.

ودعت الأوقاف أهلنا إلى أداء صلاة العيد جماعة في البيوت، وخاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، فلا يشترط لصحة صلاة العيد عددٌ معيَّنٌ، ولا بأس بالاقتصار على أدائها ركعتين دون خطبة.

وأكدت على الرجال الأصحاء الذين سيشهدون صلاة العيد بضرورة التزام إجراءات الوقاية، والاكتفاء بالمعايدة اللفظية، دون مصافحة.