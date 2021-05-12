"الحياة الجديدة" تدين تدمير مقرها في برج الشروق بغزة

أدانت صحيفة الحياة الجديدة تدمير الاحتلال الإسرائيلي مقرها في برج الشروق في حي الرمال وسط مدينة غزة، بقصفه بعدة صواريخ.

وأكد مجلس إدارة صحيفة الحياة الجديدة، أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا من أطفال ونساء وشباب، وكذلك بحق الإعلام الفلسطيني.

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين بإضافة هذه الجريمة إلى سجل الجرائم الإسرائيلية التي ستحاسب عليها محكمة الجنايات الدولية.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصف برج الشروق، مساء اليوم الأربعاء، وسط مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل، ويضم البرج الذي يتكون من 14 طابقا مقر جريدة الحياة الجديدة إلى جانب عدد كبير من المؤسسات الإعلامية المحلية.