"اتحاد الاذاعات والتلفزيونات": صوت الاعلام في غزة لن يخرس وسيبقى يصدح بالحق

أكد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية مساء اليوم الاربعاء دعمه واسناده الكامل لجميع المؤسسات الاعلامية الفلسطينية خاصة التي تعرضت مقراتها للتدمير من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الاتحاد في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن جرائم الاحتلال بتدمير مقرات المؤسسات الإعلامية تستهدف الصوت الفلسطيني الحر، إلا أن الصوت الاعلامي الصادر عن غزة لن يخرس.

نص البيان كاملًا

بيان صحفي صادر عن اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية

جريمة جديدة ارتكبتها ألة القمع والإرهاب الصهيونية ،عبر تدميرها لبرج الشروق المكون من 14 طابق وسط مدينة غزة، ويضم العديد من المؤسسات الاعلامية الفلسطينية ،والعربية ،والدولية ،وعدد من المؤسسات الاعضاء في الاتحاد ،ومنها فضائية الاقصى ،وفضائية القدس اليوم ،وإذاعة الاقصى، ومرئية الاقصى .

إن تمادي الاحتلال في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين ،والأبراج السكنية ،والمؤسسات الاعلامية، يؤكد أنه كيان عنصري ،وإرهابي ،ويضرب بعرض الحائط بكل المواثيق، والاعراف الدولية ،وفي مقدمتها اتفاقية جنيف ،واتفاقية روما ،التي تعتبر أن استهداف المدنيين ،والأعيان المدنية ،بشكل متعمد ،يعتبر جريمة حرب.

إن هذه الجرائم التي تستهدف الصوت الفلسطيني الحر ،لن تخرس صوت فلسطين للعالم ،ونؤكد في اتحادية الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية ،دعمنا وإسنادنا لكل المؤسسات الاعلامية الفلسطينية.

إن الاحتلال لا يريد لأي صوت فلسطيني أن ينقل جرائمه ،وعدوانه ،بحق المدنيين العزل ،حيث ارتقى نحو 60 شهيدا وأصيب العشرات من الفلسطينيين، وسط صمت المؤسسات الدولية.

ونحن نستنكر هذا العمل البربري ،ندعو كل المؤسسات الاعضاء في الاتحاد ،لتسليط الضوء على ما يجري في فلسطين من عدوان سافر .

نتوجه بالتحية للطواقم الصحفية العاملة في الميدان ،وتنقل جرائم الاحتلال ليل نهار ،ولم تأبه لآلة القمع والارهاب الصهيونية.

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية

مكتب فلسطين

الاربعاء 2021/5/12