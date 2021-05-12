شهيد و3 اصابات تصل إلى مجمع الشفاء بعد استهداف الشجاعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:40 م
12 مايو 2021
عاجل
اعلان اسفل صورة الخبر

شهيد و3 اصابات تصل إلى مجمع الشفاء بعد استهداف الشجاعية

#شهيد #الشجاعية

متعلقات