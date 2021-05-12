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شهيد و3 اصابات تصل إلى مجمع الشفاء بعد استهداف الشجاعية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:40 م
12 مايو 2021
شهيد و3 اصابات تصل إلى مجمع الشفاء بعد استهداف الشجاعية
#شهيد
#الشجاعية
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