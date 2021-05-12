لحظة بلحظة.. متابعة ميدانية للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، حيث تتابع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية الاحداث الميدانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، بالإضافة الى ردود فعل المقاومة الفلسطينية إزاء العدوان الصهيوني على شعبنا.

وإليكم الأحداث الميدانية أولا بأول:

9:50: إصابات في القصف الأخير لمنطقة السرايا - أبو خضرة في حي الرمال وسط مدينة غزة

9:50 إعلام العدو: 26 جريحاً صهيونيا في عسقلان من جراء بعد قصفها من سرايا القدس.

9:50: كتائب القسام تدمر جيباً عسكرياً صهيونياً بصاروخ موجه شمال قطاع غزة.. للمشاهدة اضغط هنــــا

9:44 استهدافات "إسرائيلية" متتالية على منطقة مجمع أبو خضرة وسط مدينة غزة

9:38 الإعلام العبري: وقف حركة القطارات بين تل أبيب واللد

9:25 اعلام العدو: اصابة ٧مستوطنين في مدينة سديروت بعد قصفها من سرايا القدس قبل قليل

9:24 شهيد وعدد من الإصابات في غارة إسرائيلية استهدفت شارع صلاح الدين بحي الزيتون

9:16 سرايا القدس: بتاسعة البهاء والمقاومة السرايا تستهدف تل أبيب وديمونا وأسدود وعسقلان وسيديروت والمدن والبلدات المحتلة الأخرى بعشرات الصليات الصاروخية الكبيرة والمكثفة والمركزة.

9:12 كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف موقع أبو مطيبق العسكري بالصواريخ قبل قليل.

9:10: الصحة: 65 شهيد من بينهم 16 طفل و 5سيدات ومسن واصابة 365 مواطن بجراح مختلفة.

9:08 جيش الاحتلال يأمر سكان عسقلان بالبقاء في الملاجئ

9:08 صفارات الإنذار تدوي في كريات حينوخ وأوفاكيم وزيمرت وشوفا وباروش

9:04 صفارات الإنذار تدوي في براخيا ومشعان ونير يسرائيل وبات هدار

9:04 شهيدان و3 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

9:02 صفارات الانذار تدوي بشكل متتالية في اسدود وعسقلان عقب إطلاق سرايا القدس رشقات صاروخية من غزة

9:1: تكبيرات العيد تصدح من مآذن المساجد تزامنًا مع إطلاق سرايا القدس الرشقات الصاروخية تجاه الاراضي المحتلة.

9:00 سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية متتالية صوب الأراضي المحتلة.

8:58 رشقات صاروخية بشكل متواصل صوب مستوطنات غلاف غزة

8:39 سرايا القدس: لتكن تكبيرات العيد مع تاسعة البهاء والمقاومة

8:39: أبو حـ.ـمزة يدعو وسائل الإعلام بتوجيه كاميراته نحو سماء فلسطين الساعة 09:00 بتوقيت البهاء

8:39: سرايا القدس انتظروا موتاً يرعبكم التاسعة بتوقيت البهاء

8:39 شهيد وثلاث اصابات تصل إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد استهداف الشجاعية

8:37: استمراراً في الرد على اغتيال القادة واستهداف المنشآت المدنية، المقاومة الفلسطينية تقصف مغتصبة سديروت الصهيونية ب20 صاروخاً

8:30 لأول مرة منذ بدء إطلاق الصواريخ، تنجح شظايا صاروخ من غزة -وليس الصاروخ نفسه- باختراق جدار غرفة محصنة مبنية وفقا لمواصفات ومعايير الجبهة الداخلية "وتسبب قتل".

8:28 القناة 12 العبرية: التقديرات خلال جلسة الكابينت تتوقع أن جولة التصعيد ستستمر أسبوعاً على الأقل.

6:51 صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

6:50 / 3 شهداء وإصابتين باستهداف صهيوني في منطقة صوفا بين خانيونس ورفح جنوب القطاع

6:85 طائرات الاحتلال تدمر برج الشروق في مدينة غزة

6:21 اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محافظة الخليل

6:16 الإعلام العبري: بلدية حيفا تبدأ في فتح الملاجىء في أعقاب التصعيد مع قطاع غزة

6:15 المـــقاومــة تطلق رشقة صاروخية جديدة نحو غلاف غزة.

5:39 قائد كبير في سرايا القدس: نقول لنتنياهو ولقادة جيشة المهزوم أن فصائل المقاومة بنت خططها وجهزت نفسها على إدارة هكذا معارك ولشهور عدة وأن استشهاد أي قائد من المقاومة لن يوقف المعركة وسيزيدها عنفوان.

5:36 قائد كبير في سرايا القدس: إن استشهاد القائد العزيز في كتائب القسام باسم عيسى واخوانه ومن قبلهم الشهداء القادة من السرايا سامح المملوك واخوانه لهو دليل واضح على أن قادة المقاومة متواجدة في قلب الميدان وبين جنودها تتابع وتدير المعركة وأن استشهاد القادة يؤكد على حالة التلاحم بين القيادة والشعب.

5:35 صفارات الإنذار تدوي في ناحال عوز

5:26 طائرة بدون طيار حربية تطلق صاروخين باتجاه مبنى الإصلاحية غرب محافظة رفح

5:25 إذاعة الجيش: تم تأجيل اجتماع الكابينت إلى الساعة 6

5:20 قوات الاحتلال تطلق النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب الخليل وانباء عن استشهاده

5:15 انباء عن شهيد باستهداف سيارة مدنية في حي الشعف شرق غزة

5:10 غارة صهيونية جديدة قرب مجمع أبو خضرة وسط مدينة غزة

5:06 طائرات الاحتلال تستهدف أرضاً زراعية شرق حي الزيتون بثلاثة صواريخ

4:51 سرايا القدس: الان المقاومة تطلق رشقات صاروخية جديدة وكبيرة نحو شاطئ عسقلان وغلاف غزة

4:49 وسائل إعلام إسرائيليّة: وزير الطاقة "الإسرائيلي" يأمر بأغلاق حقل "تمار" للغاز

4:46طائرات الاحتلال الحربية تقصف أرضًا في خربة العدس شرق محافظة رفح

4:43طيران الاحتلال الحربي يستهدف روضة شمال القطاع

4:39 رشقة صاروخية جديدة الان تنطلق من القطاع

4:39 قصف أرض زراعية من الطائرات الحربية مقابل مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة4:06 طائرات الاحتلال تقصف محال تجارية في شارع المخابرات شمال غربي مدينة غزة