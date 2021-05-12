"الجهاد الاسلامي" استهداف الابراج المدنية تصعيد خطير والاحتلال يتحمل المسؤولية

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الاربعاء 12-5-2021 ان استهداف تجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الأبراج المدنية التي تضم مكاتب للصحافة ووكالات الأنباء والشركات الخاصة، هو تصعيد خطير وجرائم حرب يتحمل العدو تبعاتها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر اليوم الاربعاء برجي الجوهرة والشروق اللذان يحتويان على مكاتب ومؤسسات صحفية محلية وعربية ودولية.

نص البيان كاملًا

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

حول استهداف طائرات الاحتلال لبرجي الشروق والجوهرة وسط مدينة غزة

- إن تجرؤ العدو الصهيوني على استهداف الأبراج المدنية التي تضم مكاتب للصحافة ووكالات الأنباء والشركات الخاصة، هو تصعيد خطير وجرائم حرب يتحمل العدو تبعاتها.

- إن تعمد استهداف الاحتلال لبرجي الشروق والجوهرة اللذين يقعان في أكثر مناطق غزة ازدحاماً بالسكان والمحال التجارية يظهر نوايا العدو الإرهابية، والتي تهدف لتدمير أكبر قدر ممكن من البيوت الآمنة وتشريد قاطنيها، وبث الرعب في قلوب الآمنين الذين يكثر تجولهم في مثل هذه المناطق للتسوق خاصة في ليلة العيد.

- استهداف قلب المدن جريمة بدأها الاحتلال بقصف الأبراج وعليه تحمل تبعات هذه السياسة، فالمقاومة بكل تأكيد ستقول كلمتها.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 30 رمضان 1442ه، 12 مايو 2021م