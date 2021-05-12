بوريل يدعو إلى وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير

دعا الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل إلى وقف التصعيد الخطير في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يأتي بعد أيام من التوتر والاشتباكات في القدس، بما في ذلك في الأماكن المقدسة.

وقال بوريل في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالفزع إزاء الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ويجب أن تكون الأولوية لحماية المدنيين، ويجب توجيه جميع الجهود لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين ودعم وقف التصعيد.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد فوري لأعمال العنف الجارية، ويجب عمل كل شيء لمنع نشوب صراع أوسع نطاقا، والذي سيؤثر أولاً وقبل كل شيء على السكان المدنيين من كلا الجانبين، مطالبا باحترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس وضمان حرية العبادة.

وأضاف أنه على اتصال بالأطراف المعنية في المنطقة ومع المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، لتهدئة الوضع على سبيل الأولوية ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء المزيد من العنف.