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المقاومة تدك "تل أبيب" والمدن المحتلة بعشرات الصواريخ دفعة واحدة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:22 م
12 مايو 2021
المقاومة تدك "تل أبيب" والمدن المحتلة بعشرات الصواريخ دفعة واحدة
#المقاومة
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