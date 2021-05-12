المقاومة تدك "تل أبيب" والمدن المحتلة بعشرات الصواريخ دفعة واحدة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:22 م
12 مايو 2021
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المقاومة تدك "تل أبيب" والمدن المحتلة بعشرات الصواريخ دفعة واحدة

#المقاومة

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