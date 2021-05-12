الشيخ عدنان ينعى شهداء غزة والضفة والداخل المحتل

نعى القيادي الشيخ خضر عدنان، شهداء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والداخل المحتل، ووجه التحية للمقاومة التي تدافع عن القدس والأقصى.

وأوضح عدنان في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن انتفاضة القدس وفلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ ضربت أمن الاحتلال أكثر وجعلت الفلسطينيين أكثر توحدا في مواجهته.

وأشار إلى أن حملة الاعتقالات الشرسة التي تطال مجاهدي الضفة، لن تكسرهم، مبينا أن المقاومة المسلحة التي كانت في مواجهة اعتقالات الاحتلال في جنين وقلنديا والخليل ومدن الضفة، تطور نوعي في مواجهة الاقتحامات والاعتقالات الليلية.