محلل اسرائيلي يهاجم جميع الاجهزة الامنية ويؤكد هناك فشل كبير جدًا

اتهم المحلل العسكري في صحيفة يديعوت احرونوت يوسي يهوشع جميع الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" بتحقيق فشل كبير جدًا منذ بداية الحرب ضد غزة يوم الاثنين الماضي 9-5-2021.

وأوضح المحلل يهوشع في مقالة نشرتها الصحيفة العبرية مساء اليوم الاربعاء أن الاجهزة الامنية أخطأت بشان التقديرات حول رغبة المقاومة في قطاع غزة لخوض حرب كبيرة مع الجيش الاسرائيلي بسبب القدس.

وقال: "المشكلة في "إسرائيل" أن جميع المؤسسة الأمنية تحدثت بصوت واحد ولم تتوقع أن المقاومة كانت تجهز نفسها وتستعد للحرب".

وأضاف: ببساطة جميع الذين يُجرون تقييمات أمنية مستمرة لم يريدوا أن يروا استعدادات المقاومة لهذه الحرب، مشيرًا إلى أن المقاومة في غزة جهزت نفسها من ناحية لوجستية بشكل كبير.

ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ على القدس بمثابة إعلان الحرب، قائلًا: "عند إطلاق الصواريخ كان الجيش متفاجئا وغير جاهزا لدرجة أنه رفض أن يصدق ما حدث".

واشار إلى أن المقاومة في غزة دخلت مرحلة الحرب مباشرة دون مقدمات وأن جميع الخطط العسكرية التي تم إعدادها لهذه اللحظة والخطط التي تم المصادقة عليها من قبل الكابينت كان يجب أن تخرج إلى حيز التنفيذ من لحظة إطلاق الصواريخ على القدس، لكنها لم تنفذ.

وشدد المحلل العسكري الإسرائيلي أن غياب المعلومات الاستخبارية لدى جيش الحرب حول نوايا واستعدادات المقاومة للحرب فشل عملياتي واستخباري كبير جدا".