المستشفيات المصرية في شمال سيناء تعلن جاهزيتها لاستقبال مصابي العداون الإسرائيلي

أعلن محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات المحافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة وقت السماح بدخولهم إلى الأراضي المصرية، للعلاج.

وقالت مديرية صحة شمال سيناء، إن مستشفيات المحافظة جاهز لاستقبال أي من الحالات القادمة من قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، حيث تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزي، وتم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض.

وأضاف شوكة أن مستشفيات شمال سيناء لها تجارب فى علاج المرضى والمصابين الفلسطينيين من قبل، كما أن هناك أطباء البروتوكول القادمين من 4 جامعات مصرية (الأزهر، الزقازيق، المنصورة، القاهرة)، يتواجدون بصورة مستمرة طوال أيام الأسبوع في مستشفى العريش العام، وبئر العبد، حيث تم إعلان حالة الطوارئ وفتح جميع الأقسام، وتهيئة قسم العمليات والباطنة، بالإضافة إلى قسم الاستقبال.

كما استعد مرفق إسعاف شمال سيناء، من خلال التمركز في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لنقل الحالات المستعصية للمحافظات الأخرى، والاتصال مباشر مع جميع المستشفيات طوال 24 ساعة.