طائرات الاحتلال تدمر برج الشروق غرب غزة بشكل كامل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:37 م
12 مايو 2021
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طائرات الاحتلال تدمر برج الشروق غرب غزة بشكل كامل

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