اشتية: عدم إدانة "إسرائيل" دوليا يشجعها على مزيد من الجرائم

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الأربعاء، إن عدم إدانة "إسرائيل" في الأمم المتحدة يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

جاء ذلك في كلمة له بمستهل اجتماع طارئ تعقده الحكومة الفلسطينية برام الله في الضفة الغربية.

وأضاف اشتية أن "سياسة لوم الضحية سياسة عمياء لا تريد أن ترى الحقيقة".

وأردف أن "خطط الاستيطان في القدس، وإنكار حقنا في التحرير والدولة والقدس، هي وقود لزيادة إشعال فتيل هو مشتعل أصلا".

واعتبر اشتية أن "سياسة التطبيع العربي دون اشتراط إنهاء الاحتلال، وعدم وجود أفق لعملية سياسية، وتصاعد عمليات القمع في القدس، فاقم الأزمة وأدى إلى تفجرها".

ودعا الأمم المتحدة لتطبيق قراراتها وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ورفع الحصار عن غزة.

كما طالب اشتية الدول العربية والاسلامية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعاتها الأخيرة بخصوص القدس وغزة.

وأعلن مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع عقده الثلاثاء، برئاسة قطر على المستوى الوزاري تشكيل لجنة لمخاطبة دول مجلس الأمن الدولي؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأكد اشتية أن "مجلس الوزراء يعمل كل الممكن لحماية غزة ووقف العدوان عليها، وتوفير كل الإمكانيات لمساعدة سكان القطاع".

ومنذ الإثنين، استشهد 56 فلسطينيا وأصيب نحو 900 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة، ومواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم؛ حيث تواجه 12 عائلة خطر الإجلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.