الاحتلال يتخذ سلسلة من القرارات ضد مدينة اللد

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء اغلاق مدينة اللد بشكل كامل ومنع الدخول والخروج منها حتى الساعة الرابعة فجر غدًا الخميس.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أجرت تقييمًا مساء اليوم لمناقشة ما شهدته مدينة اللد يوم أمس الثلاثاء في ساعة متأخرة من "حرب شوارع" بين المستوطنين والفلسطينيين.

واتخذ جيش الاحتلال سلسلة من القرارات وذلك على النحو التالي:

إغلاق مدينة اللد من الساعة 20:00 مساءً وحتى الساعة 04:00 صباح غد.

منع دخول الأماكن العامة في مدينة اللد.

منع سكان اللد من مغادرة منازلهم.

حظر دخول أي شخص المدينة.

سيكون من الممكن الخروج إلى الأماكن المحمية عند الحاجة.

يُشار إلى أن مدينة اللد شهدت يوم أمس مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين حيث تمكن الفلسطينيين من حرق عشرات السيارات التابعة للمستوطنين وفرضوا سيطرتهم على المدينة بشكل كامل لساعات عدة.