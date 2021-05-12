"دعوية الجهاد" تصدر بيانًا مهمًا بشان احياء صلاة عيد الفطر السعيد رغم العدوان

أصدرت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاربعاء 12-5-2021 تعميمًا مهمًا لأئمة المساجد والدعاة والخطباء لإحياء صلاة عيد الفطر السعيد.

نص البيان كاملًا

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

تعميم صادر عن اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الإخوة أئمة المساجد والدعاة والخطباء :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

وكل عام وأنتم وشعبنا بألف خير ومقاومتنا بأسها أشد .

الإخوة الكرام : يأتي علينا هذا العيد وشعبنا يتعرض لعدوان بربري وهمجي ، وهذا قدرنا بأن نبقى وحدنا ندافع ونحمي المسجد الأقصى المبارك ، وهذا وسام شرف يضعه شعبنا على صدره

يُرجي من سيادتكم الإلتزام بالتوجيهات والتعليمات الآتية :

إقامة صلاة عيد الفطر المبارك داخل المساجد ، وعدم إقامتها في العراء لهذا العام ؛ من أجل سلامة أبناء شعبنا ، مع اتباع إجراءات الوقاية والسلامة.

كما يُرجى فتح مكبرات الصوت الخارجية لتكبيرات العيد من بعد صلاة مغرب هذا اليوم .ومع الساعة التاسعة بتوقيت البهاء من على اسطح البيوت والمنازل.

توجيه تحية عز وإكبار لمقاومتنا الباسلة التي تحمي وتدافع عن شعبنا وتتصدي للعدوان بالمرصاد ، تصد القصف بالقصف ، والقتل بالقتل ، وقتلانا في الجنة إن شاء الله ، وإن أعيادنا أعياد الدم والشهادة ، والعيد ليس لمن لبس الجديد ؛ بل لمن كان شوكة في حلق اليهود يدافع عن القدس والأقصى وينتصر أو يرتقي شهيدا . دعوة جماهير شعبنا في القدس المنتفضة والضفة الأبية والداخل المحتل الثائر للزحف وشد الرحال نحو المسجد الأقصى للرباط فيه ولأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أيها الإخوة الكرام :

هذا ميدانكم ، والآن جاء دوركم وواجبكم في تثبيت الناس وحثهم على الصبر والثبات والرباط ، والدعاء للمجاهدين بأن يحفظهم الله ويمكنهم من عدوهم بتسديد الرمي وتصويب الرأي وللشهداء الأبرار بالرحمة والمغفرة ،وللجرحي بالشفاء العاجل .ولأصحاب البيوت المدمرة بالصبر والسلوان والعوض الخير من الله.

إحياء سنة دعاء قنوت النوازل في جميع الصلوات ، والدعوة إلى رصّ الصفوف والوحدة والتكافل والتصامن بين الناس في وقت المحن والشدائد ؛ والتي هي أحوج ما نكون إليها الآن من أي وقت مضى .

التصدي للدعايات والإشاعات المشبوهة والمغرضه التي يروجها العدو الصهيوني المهزوم واعوانه لزعزعة الأمن والاستقرار والعمل على تمتين وحماية جبهتنا الداخليه من العبث لتصبح حاضة صلبة وقوية للمقاومة ورجالاتها

دعوة الإخوة المجاهدين والمقاومين بوجوب أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التهاون والاستهتار ؛ حتي يثخنوا في العدو ويؤلموه ، وتشفي صدور إخوانهم المؤمنين .

"يا أيها الذين امنوا خذوا حذركم" الأمر هنا للوجوب .

عليكم بالتواجد في المساجد وإلقاء الدروس والخطب الجهادية الحماسية ، والتي تشحذ الهمم وتقوي العزائم وترفع المعنويات لشعبنا ومجاهديه ومقاوميه

وأن تكونوا قريبين من الأهالي الذين يتعرضون للأذى في مناطقكم ومساعدتهم ومساندتهم قدر الإمكان.

كما نهيب بكم للمشاركة في مواكب تشييع الشهداء ، والوقوف إلى جانب ذويهم قدر المستطاع ،بكافة السبل والوسائل الممكنة .

أما بخصوص الإخوة الذين لهم تواصل مع الإذاعات والفضائيات ووسائل الإعلام والتواصل ، فندعوكم للمشاركة الفاعلة بكلمات ومقابلات تثبيتية وحماسية تشحذ الهمم وتثبت الناس ، وأن النصر صبر ساعة إن شاء الله .

بوركتم وبورك جهدكم وجهادكم

وحمى الله شعبنا ومقاومتنا الباسلة .

وإنه لجهاد جهاد .. إما نصر أو استشهاد .

اللجنة الدعوية العامة

الأربعاء: 30 رمضان 1442 هجري

الموافق : 2021/5/12 م