"سمك الفسيخ" يُسبغ بدماء الاطفال والنساء في غزة!

تتجه أنظار الغزيون مع اقتراب عيد الفطر السعيد دائمًا إلى الأسواق لشراء ما يلزم لإدخال الفرحة والسرور لقلوب أطفالهم، ويخصصون شراء الأسماك المملحة التي تعرف باسم "الفسيخ" لتناولها قبل بدء زيارة أرحامهم التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.

ففي ذروة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة اشترى سكان غزة "الفسيخ"، استعدادًا لتناوله في صباح عيد الفطر السعيد الذي يصادف يوم غدٍا الخميس 13-5-2021، إلا أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي لاحقت الغزيين لقتل أهم العادات المتوارثة عن الآباء والأجداد.

إحدى العائلات في شارع المغربي تمسكت وحافظت على عاداتها المتوارثة من الاجداد فاشترت "الفسيخ" لكنها لم تُدرك للحظة أن "إسرائيل" وضعت "الفسيخ" ضمن بنك أهدافها، ففي صباح يوم الأربعاء 12-5-2021 ترصدت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مكان تخزين الأسماك داخل منزل العائلة لتطلق تجاهه صاروخًا حاقدًا لتُسبغ تلك الأسماك بدماء اشلاء العائلة.

استهداف المدنيين في غزة وقتل أحلامهم في العيش بأمن وأمان وحرية وسعادة أصبح بنك أهداف لـ"إسرائيل" بعد أن فشلت في الوصول إلى رجال المقاومة الذين أذاقوا نتنياهو وجميع "الإسرائيليين" الذل والهوان بقصف "بقرة إسرائيل المقدسة" تل أبيب بعشرات الصواريخ دفعة واحدة.

ووفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزة فإن 5 شهداء بينهم اطفال ونساء وصلوا الى مجمع الشفاء الطبي عبارة عن أشلاء بعد استهدافهم في شارع المغربي جنوب مدينة غزة صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد شهداء العدوان على غزة حتى الساعة الـ 5:00 مساءً من يوم الاربعاء 12-5-2021 إلى 53 شهيدًا بينهم 14 طفل و3 سيدات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته المكثفة ضد المنازل والمؤسسات المدنية في قطاع غزة ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الانسانية والدولية.