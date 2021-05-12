رسميًا "إسرائيل" تعترف بمقتل 2 من جنودها في استهداف جيب عسكري شرق غزة

اعترف جيش الاحتلال رسميًا مساء اليوم الاربعاء بمقتل جندي اسرائيلي متأثرًا بإصابته جراء استهداف المقاومة لجيب عسكري اسرائيلي بصاروخ كورينت ظهر اليوم.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجندي الذي قتل هو "عومار طفيف" وهو من قوات ناحل العسكرية، ليرتفع عدد القتلى بعد الاعتراف الرسمي إلى قتيلين واصابتين.

يُشار إلى أن مركز برزيلاي الطبي أعلن تعامله مه 4 إصابات إثر استهدافهم بصاروخ كورنيت مشيرًا إلى 3 منهم مقاتلين من الجيش الإسرائيلي بينما الرابع وفقًا لمزاعم الاحتلال فإنه مدني يبلغ من العمر 56 عامًا.

واوضح المستشفى أن أحد الجنود قتل على الفور بينما أعلن عن مقتل الثاني متأثرًا بإصابته بينما أصيب ضابط أخر بجروح متوسطة والرابع اصيب بجروح طفيفة، مؤكدًا أن المصابين يخضعوا للعلاج ولعمليات جراحية في المستشفى.