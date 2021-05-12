حركة الجهاد الإسلامي تدعو أبناء شعبنا في الضفة واراضي 48 لأداء صلاة العيد في المسجد الأقصى

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبناء شعبنا في القدس والضفة وأهلنا الصابرين في أراضي ال 48 لأداء صلاة عيد الفطر يوم غدٍ الخميس في المسجد الأقصى.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، اليوم الأربعاء: " إننا وفي هذه المناسبة، وحتى يظل الرباط في الأقصى نهجاً دائماً تتوارثه الأجيال، ندعوكم لإحياء صلاة العيد يوم غدٍ الخميس، في المسجد الأقصى المبارك، وإعماره بالتكبيرات والتهليلات صادحة من مآذنه، لتخبر العالم أجمع أننا أهل الأرض، وأن الأقصى وكل شبر في القدس وفلسطين لنا.. ولن تكون يوماً يهودية ولا صهيونية"..

وأوضحت أن تواجدكم في المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد غداً، ثم اعماركم للمسجد وشد الرحال إليه في صلاة الجمعة يوم بعد غد، يمثل خطوةً هامةً تبرهنُ على صمودكم وتمسككم بمسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وستحرق تكبيراتكم قلوب العدو الصهيوني، جنوداً ومستوطنين، فأروا الله أولاً وشعبكم وأمتكم ثانياً، منكم ما تنشرح له الصدور باحتشادكم في ساحات الأقصى إظهاراً للحق، وإحياءً للصلاة والرباط فيه

فيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ندعو أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل لأداء صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

يا أهلنا المرابطين الصامدين في مدينة القدس ومدن الضفة المحتلة..ويا أهلنا الصابرين في أراضي ال48 ..

نتوجه لكم بالتحية ، داعين الله تعالى أن يتقبل طاعاتكم ورباطكم .

إننا ونحن ننهي شهر الصيام ونستقبل عيد الفطر الذي يهل علينا ونحن نسطّر بفضل الله أروع التضحيات، ونرسم معكم خارطة النصر التي طالما كانت ترقبها الأجيال وتتطلع إليها بعيون لا تبصر إلا القدس والأقصى..

إننا وفي هذه المناسبة، وحتى يظل الرباط في الأقصى نهجاً دائماً تتوارثه الأجيال، ندعوكم لإحياء صلاة العيد يوم غدٍ الخميس، في المسجد الأقصى المبارك، وإعماره بالتكبيرات والتهليلات صادحة من مآذنه، لتخبر العالم أجمع أننا أهل الأرض، وأن الأقصى وكل شبر في القدس وفلسطين لنا.. ولن تكون يوماً يهودية ولا صهيونية.

إن تواجدكم في المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد غداً ، ثم اعماركم للمسجد وشد الرحال إليه في صلاة الجمعة يوم بعد غد، يمثل خطوةً هامةً تبرهنُ على صمودكم وتمسككم بمسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وستحرق تكبيراتكم قلوب العدو الصهيوني، جنوداً ومستوطنين، فأروا الله أولاً وشعبكم وأمتكم ثانياً، منكم ما تنشرح له الصدور باحتشادكم في ساحات الأقصى إظهاراً للحق، وإحياءً للصلاة والرباط فيه.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 30 رمضان 1442 هـ، 12 مايو 2021م