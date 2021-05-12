الاحداث الميدانية في قطاع غزة أولاً بأول في اليوم الثالث للعدوان على غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:05 م
12 مايو 2021
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تتابع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية متابعة الاحداث الميدانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، بالإضافة الى رصد الصواريخ التي ستطلق من المقاومة الفلسطينية.

4:06 طائرات الاحتلال تقصف محال تجارية في شارع المخابرات شمال غربي مدينة غزة

4:39 قصف أرض زراعية من الطائرات الحربية مقابل مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة

4:39 رشقة صاروخية جديدة الان تنطلق من القطاع

4:43طيران الاحتلال الحربي يستهدف روضة شمال القطاع

4:46طائرات الاحتلال الحربية تقصف أرضًا في خربة العدس شرق محافظة رفح

4:49 وسائل إعلام إسرائيليّة: وزير الطاقة "الإسرائيلي" يأمر بأغلاق حقل "تمار" للغاز

4:51 سرايا القدس: الان المقاومة تطلق رشقات صاروخية جديدة وكبيرة نحو شاطئ عسقلان وغلاف غزة

5:06 طائرات الاحتلال تستهدف أرضاً زراعية شرق حي الزيتون بثلاثة صواريخ

 5:10 غارة صهيونية جديدة قرب مجمع أبو خضرة وسط مدينة غزة

5:15 انباء عن شهيد باستهداف سيارة مدنية في حي الشعف شرق غزة

 

 

 

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