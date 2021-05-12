الاحداث الميدانية في قطاع غزة أولاً بأول في اليوم الثالث للعدوان على غزة

تتابع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية متابعة الاحداث الميدانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، بالإضافة الى رصد الصواريخ التي ستطلق من المقاومة الفلسطينية.

4:06 طائرات الاحتلال تقصف محال تجارية في شارع المخابرات شمال غربي مدينة غزة

4:39 قصف أرض زراعية من الطائرات الحربية مقابل مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة

4:39 رشقة صاروخية جديدة الان تنطلق من القطاع

4:43طيران الاحتلال الحربي يستهدف روضة شمال القطاع

4:46طائرات الاحتلال الحربية تقصف أرضًا في خربة العدس شرق محافظة رفح

4:49 وسائل إعلام إسرائيليّة: وزير الطاقة "الإسرائيلي" يأمر بأغلاق حقل "تمار" للغاز

4:51 سرايا القدس: الان المقاومة تطلق رشقات صاروخية جديدة وكبيرة نحو شاطئ عسقلان وغلاف غزة

5:06 طائرات الاحتلال تستهدف أرضاً زراعية شرق حي الزيتون بثلاثة صواريخ

5:10 غارة صهيونية جديدة قرب مجمع أبو خضرة وسط مدينة غزة

5:15 انباء عن شهيد باستهداف سيارة مدنية في حي الشعف شرق غزة