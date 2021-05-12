جيش الاحتلال يعلن اغتيال قادة كبار في حماس

نشرت صحفية يديعوت احرونوت، اليوم الأربعاء، ان جيش الاحتلال في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام نفذ عملية اغتيال استهدفت مسؤولين كبار من حركة حماس.

وقالت الصحيفة نقلاً عن الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي:" نفذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام ( اليوم الأربعاء12.05.21) عملية معقدة هي الأولى من نوعها لتصفية قادة كبار في منظمة حماس في مدينة غزة وخان يونس".

واضاف الناطق باسم الجيش ان القادة هم جزء أساسي من منتدى الأركان العامة لحماس ويعتبرون مقربين من رئيس الجناح العسكري لمنظمة حماس محمد الضيف و سيتم الإعلان عن تفاصيل القادة في وقت لاحق .

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