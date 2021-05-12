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أنباء عن شهـ ـيد بقصف سيارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:09 م
12 مايو 2021
أنباء عن شهـ ـيد بقصف سيارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
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