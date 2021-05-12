حصيلة العدوان: خسائر مادية كبيرة وتضرر 1500 وحدة سكنية و52 مقر حكومي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة المتواصل لليوم الثالث على التوالي.
وأفاد المكتب، أن طائرات المحتل ومدفعيته وبوارجه الحربية شنت أكثر من ٢٠٠غارة واعتداء حتى الأن طالت مختلف مناطق القطاع، نصفها تم الليلة الماضية بتركيز القصف على المقار الحكومية والأبراج والبيوت السكنية ومقرات إعلامية ومواقع للمقاومة.
وقد أسفر هذا العدوان لارتقاء ٤٣ شهيدا منهم: ١٣طفلا و٣ نساء، فيما وصل عدد الجرحى إلى ٢٩٦ جريحا نصفهم من النساء والأطفال.
وقد خلّف العدوان خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع وفق التالي:
-قصف أبراج ومنازل وبيوت سكنية وصل عددها إلى أكثر من ٥٠٠ وحدة ما بين الهدم الكلي والجزئي، فضلا عن تضرر مالا يقل عن ١٠٠٠ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل.
-قصف أبراج سكنية وهدمها بشكل كلي عدد ٢، وأضرار كلية لحقت ب ١٢ مقر إعلامي في أحد هذه الأبراج، فضلا عن مؤسسات وجمعيات ومكاتب أخرى.
-قصف ٥٢ مقر حكومي تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، أبرزها مقر قيادة الشرطة وسط مدينة غزة.
-تضرر ٧مدارس بشكل بليغ وعدد من عيادات الرعاية الصحية الأولية ومحطة تحلية المياه شمال غزة جراء القصف الشديد في محيطها.
-قصف مزارع حيوانية وأراضي زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت مليون دولار.
-قصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت٢مليون دولار.
-تضرر أكثر من ٥٠ سيارة ووسيلة نقل خاصة بشكل كامل وجزئي بقيمة تقريبية للخسائر وصلت نصف مليون دولار.
- يستمر إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر.