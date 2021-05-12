حصيلة العدوان: خسائر مادية كبيرة وتضرر 1500 وحدة سكنية و52 مقر حكومي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة المتواصل لليوم الثالث على التوالي.

وأفاد المكتب، أن طائرات المحتل ومدفعيته وبوارجه الحربية شنت أكثر من ٢٠٠غارة واعتداء حتى الأن طالت مختلف مناطق القطاع، نصفها تم الليلة الماضية بتركيز القصف على المقار الحكومية والأبراج والبيوت السكنية ومقرات إعلامية ومواقع للمقاومة.

وقد أسفر هذا العدوان لارتقاء ٤٣ شهيدا منهم: ١٣طفلا و٣ نساء، فيما وصل عدد الجرحى إلى ٢٩٦ جريحا نصفهم من النساء والأطفال.

وقد خلّف العدوان خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع وفق التالي:

-قصف أبراج ومنازل وبيوت سكنية وصل عددها إلى أكثر من ٥٠٠ وحدة ما بين الهدم الكلي والجزئي، فضلا عن تضرر مالا يقل عن ١٠٠٠ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل.

-قصف أبراج سكنية وهدمها بشكل كلي عدد ٢، وأضرار كلية لحقت ب ١٢ مقر إعلامي في أحد هذه الأبراج، فضلا عن مؤسسات وجمعيات ومكاتب أخرى.

-قصف ٥٢ مقر حكومي تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، أبرزها مقر قيادة الشرطة وسط مدينة غزة.

-تضرر ٧مدارس بشكل بليغ وعدد من عيادات الرعاية الصحية الأولية ومحطة تحلية المياه شمال غزة جراء القصف الشديد في محيطها.

-قصف مزارع حيوانية وأراضي زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت مليون دولار.

-قصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت٢مليون دولار.

-تضرر أكثر من ٥٠ سيارة ووسيلة نقل خاصة بشكل كامل وجزئي بقيمة تقريبية للخسائر وصلت نصف مليون دولار.

- يستمر إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر.