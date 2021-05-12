كتائب القسام تدمّر جيباً صهيونياً شمال القطاع بصاروخ كورنيت أسفر عن مقتل جنديين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:47 م
12 مايو 2021
كتائب القسام
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أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسـام اليوم الأربعاء 12/5/2021، عن تدميرها جيباً صهيونياً شمال قطاع غزة بصاروخ كورنيت.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسئوليتها عن المهمة الجهادية، حيث استهدفت صباح اليوم بصاروخٍ موجهٍ من طراز "كورنيت"، جيباً صهيونياً من نوع "ديفندر" قرب مغتصبة نتيف هعسراه شمال القطاع.

وقالت الكتائب:"إن العدو اعترف بتدمير الجيب ومقتل جنديين وإصابة آخرين."

وأكدت أن الاستهداف يأتي في إطار معركة "سيف القدس" ورداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل.

#سيف القدس

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