صحة غزة تنشر حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 12/5/2021، 6 حالات وفاة، و(373) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، أنها أجرت ١١٩١ فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت 6 حالات وفاة و( 373 ) اصابة جديدة، وتعافي 620 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 105630 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 7053 حالة، واجمالي المتعافين 97604 حالة، واجمالي الوفيات 973 حالة وفاة.

وبينت، أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 133 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 101 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 31026 شخص.