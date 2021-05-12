قتيلان "إسرائيليان" وإصابتان خطيرتان بعد استهداف المقاومة لجيب بصاروخ كورونيت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:47 ص
12 مايو 2021
صاروخ كورنيت
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أعلن الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الاربعاء 12/5/2021 عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف جنوده الى قتيلين و إصابة اثنين أخرين بحالة خطيرة بعد استهداف المقاومة الفلسطينية لجيب صهيوني بصاروخ كورنيت في الحدود الشمالية للقطاع.

وكانت كتائب القسام أعلنت صباح اليوم الاربعاء 12/5/2021،  عن استهدف جيباً صهيونياً بصاروخٍ موجه شمال قطاع غزة.

وجددت المقاومة الفلسطينية ، بإطلاق صاروخ كورنيت آخر ، وفقا لإذاعة جيش الاحتلال.

وقال مراسل اذاعة الجيش ، انه حتى الآن استمرار اطلاق قذائف الهاون بشكل مكثف تجاه منطقة استهداف الجيب.

 

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