5 شهداء شمال وجنوب غزة جراء قصف سيارة مدنية وإطلاق نار على مزارعين

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سيارة مدنية شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ودراجة نارية جنوب القطاع، وإطلاق نار على مزارعين شرق خانيونس.

وأفاد مراسلنا، بانتشال عدد من الشهداء في قصف "إسرائيلي" لسيارة في أرض زراعية بالقرب من دوار حمودة شمال القطاع، فيما أصيب مواطنين بينهم طفل بقصف دراجة نارية ف حي الفخاري بخانيونس.

من جهته، أفادت مصادر طبية، بوصول 4 شهداء إلى مستشفى الاندونيسي من مكان استهداف السيارة شمال القطاع.

وأشار مراسلنا، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي اتجاه المزارعين أثناء قيامهم بأعمال زراعية وفلاحه، في منطقة خزاعة شرقي خانيونس، أسفر عن استشهاد مزارع (17 عامًا ) بطلق ناري في الصدر، وإصابة شخص آخر بجراح طفيفة.

وحتى اللحظة لم تعلن الجهات الرسمية عن اعداد الشهداء والاصابات جراء هذه الاستهدافات.