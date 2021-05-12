بالصور 8 شهداء شمال وجنوب غزة جراء قصف سيارتين مدنيتين وإطلاق نار على مزارعين

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سيارتين مدنيتين شرق بلدة بيت لاهيا وفي حي الصبرة شمال ووسط مدينة غزة، ودراجة نارية جنوب القطاع، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على مزارعين شرق خانيونس.

وأفاد مراسلنا، بانتشال عدد من الشهداء في قصف "إسرائيلي" لسيارة في أرض زراعية بالقرب من دوار حمودة شمال القطاع.

من جهته، أفادت مصادر طبية، بوصول 4 شهداء إلى مستشفى الاندونيسي من مكان استهداف السيارة شمال القطاع، وجميعهم مزارعين، و3 شهداء و6 إصابات لمشفى الشفاء الطبي جراء استهداف سيارة بشارع المغربي في حي الصبرة وسط مدينة غزة.

وأشار مراسلنا، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي اتجاه المزارعين أثناء قيامهم بأعمال زراعية وفلاحه، في منطقة خزاعة شرقي خانيونس، أسفر عن استشهاد مزارع (17 عامًا ) بطلق ناري في الصدر، وإصابة شخص آخر بجراح طفيفة.

وأصيب مواطنين بينهم طفل بقصف دراجة نارية في حي الفخاري بخانيونس، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في أحدث إحصائية لها عند الساعة 11:30، استشهاد 43 شهيدًا من بينهم 13 طفل و3سيدات و 296 اصابة بجراح مختلفة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

صورتان: قصف الاحتلال لسيارة مدنية في حي الصبرة وسط مدينة غزة.



