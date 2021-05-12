غارات الاحتلال تسببت بأضرار جسيمة في منشآت مدنية وسكنية

تسببت غارات الطيران الحربي "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع أضرار اقتصادية "بالغة" في منشآت مدنية وسكنية متعددة.

وأفاد مراسلنا، بأن الغارات "الإسرائيلية" دمرت عددًا من المباني السكنية في مناطق متفرقة من القطاع، وألحقت أضرارًا فادحة بعشرات الشقق السكنية المجاورة للمباني التي تم تدميرها.

وتنوعت الأضرار بين تحطم الجدران وتكسر زجاج النوافذ وخلع أبواب المنازل، إضافة لتضرر الأثاث المنزلي في عدد من البيوت، جراء قصف الطيران بعشرات من الصواريخ الثقيلة.

وتجددت سلسلة الغارات الإسرائيلية صباح اليوم، على أهداف عدة، طالت مقرات أمنية وأراضي زراعية، يلاصقها منازل للمواطنين، فيما لا تزال الطائرات تحلق في سماء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة.