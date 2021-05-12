اتحاد المقاولين يعلق الفعاليات النقابية ويرفع حالة الاستنفار القصوى

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، اليوم الأربعاء، تعليق كافة الفعاليات النقابية القاضية بمقاطعة العطاءات في اعقاب التوتر الميداني الأمني في القطاع مع الاحتلال الإسرائيلي، اسفر عن ارتقاء 35 شهيدًا وعشرات الاصابات بجراح.

كما وأعلن اتحاد المقاولين، حالة الاستنفار القصوى في صفوف شركاته ويطالبها بأن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية بكافة طواقمها ومعداتها.

ووضعت شركاته تحت تصرف الوزارات المختصة والبلديات والدفاع المدني.

وفي هذه اللحظات، تواصل طائرات الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة على أهداف متفرقة من قطاع غزة.