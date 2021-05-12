اتحاد المقاولين يعلق الفعاليات النقابية ويرفع حالة الاستنفار القصوى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:51 ص
12 مايو 2021
اتحاد المقاولين يعلق الفعاليات النقابية ويرفع حالة الاستنفار القصوى
اعلان اسفل صورة الخبر

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، اليوم الأربعاء، تعليق كافة الفعاليات النقابية القاضية بمقاطعة العطاءات في اعقاب التوتر الميداني الأمني في القطاع مع الاحتلال الإسرائيلي، اسفر عن ارتقاء 35 شهيدًا وعشرات الاصابات بجراح.

كما وأعلن اتحاد المقاولين، حالة الاستنفار القصوى في صفوف شركاته ويطالبها بأن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية بكافة طواقمها ومعداتها.

ووضعت شركاته تحت تصرف الوزارات المختصة والبلديات والدفاع المدني.

وفي هذه اللحظات، تواصل طائرات الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة على أهداف متفرقة من قطاع غزة.

#قطاع غزة #تعليق #اتحاد المقاولين الفلسطينيين

متعلقات