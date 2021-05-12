متابعة الاحداث الميدانية في قطاع غزة أولاً بأول في اليوم الثالث للعدوان على غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:22 ص
12 مايو 2021
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تتابع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية متابعة الاحداث الميدانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، بالاضافة الى رصد الصواريخ التي ستطلق من المقاومة الفلسطينية .

09:30 استهداف ملعب "مازن فقها" في حي تل الهواء جنوب مدينة غزة

8:50 ثلاث غارات جديدة شمال غرب مدينة غزة

8:30 الجيش الاسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة صوب "اسرائيل"

8:19 قصف منزل يعود لعائلة العلمي شمال قطاع غزة

8:18 ارتقاء شهيد بمحافظة خانيونس جنوب القطاع يرفع شهداء العدوان على غزة لـ36 شهيداً 

8:17  استهداف مواقع للمقاومة الفلسطينية بالقرب من ابراج المقوسي شمال غرب مدينة غزة

6:30 قصف كافة المقار الامنية والشرطية بقطاع غزة وتركز القصف بغزة وخانيونس

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