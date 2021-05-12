متابعة الاحداث الميدانية في قطاع غزة أولاً بأول في اليوم الثالث للعدوان على غزة

تتابع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية متابعة الاحداث الميدانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، بالاضافة الى رصد الصواريخ التي ستطلق من المقاومة الفلسطينية .

09:30 استهداف ملعب "مازن فقها" في حي تل الهواء جنوب مدينة غزة

8:50 ثلاث غارات جديدة شمال غرب مدينة غزة

8:30 الجيش الاسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة صوب "اسرائيل"

8:19 قصف منزل يعود لعائلة العلمي شمال قطاع غزة

8:18 ارتقاء شهيد بمحافظة خانيونس جنوب القطاع يرفع شهداء العدوان على غزة لـ36 شهيداً

8:17 استهداف مواقع للمقاومة الفلسطينية بالقرب من ابراج المقوسي شمال غرب مدينة غزة

6:30 قصف كافة المقار الامنية والشرطية بقطاع غزة وتركز القصف بغزة وخانيونس