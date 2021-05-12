صواريخ غزة تهوي بأسعار الشيقل مقابل الدولار  

أثرت صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة والتي استهدفت "تل ابيب" على سعر صرف الشيقل "الاسرائيلي" والذي تراجع في التعاملات المسائية، الثلاثاء، 1.4 بالمئة مدفوعا.

وبلغ سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المسائية 3.29 أمام الدولار، نزولا من 3.252 في بداية التعاملات صباح الأربعاء.

وكانت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، شنت هجمات صاروخية "غير مسبوقة"، استهدفت مدينة "تل أبيب"، أدت إلى مقتل "إسرائيلية" وإصابة العشرات في حصيلة أولية، إلى جانب أضرار مادية.

وسعر صرف الشيكل المسجل في التعاملات المسائية، الأدنى أمام الدولار منذ 4 أسابيع.

ودوت صافرات الإنذار مساء اليوم، في جميع أنحاء إسرائيل، من أشدود جنوبا وصولا إلى حيفا شمالا.