توضيح من داخلية غزة بشأن الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال واستهداف المقار الامنية

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الاربعاء 12/5/2021 ان الغارات المتتالية التي شنتها طائرات الاحتلال استهدفت عدداً من المقار والمواقع الامنية والشرطية ، حيث تركز القصف في مدينتي غزة وخانيونس.

وبين البزم ان القصف "الإسرائيلي" طال المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة عرفات للشرطة (الجوازات)، وعدد من منازل المواطنين، وشقق في عمارة سكنية، كما طال القصف الإسرائيلي عدداً من مواقع المقاومة، والشوارع والبنى التحتية.

وأوضح ان الأجهزة الأمنية والشرطية تواصل القيام بواجبها في متابعة آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، والعمل على حماية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن.