شهيدان و إصابات برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل وطوباس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الأربعاء 12/5/2021، عن ارتقاء شهيدين من مخيم الفوار جنوب الخليل ، وطوباس اثر مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال .

وقال مراسلنا إن الشهيد هو حسين عطية الطيطي (26 عاما)، بينما اصيب مواطنا بالرصاص الحي في القدم، واصيب آخران بالرصاص المغلف بالمطاط وجرى نقلهم الى مستوصف الهلال الأحمر في دورا لتلفي العلاج.

وأضاف أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم منعت سيارة الإسعاف من نقل الطيطي للمستشفى لتلقي العلاج حيث كان يعاني من نزيف حاد، وتم نقله بسيارة خاصة للمستشفى، وأعلن عن استشهاد متأثرا بجروحه.

واستشهاد الشاب رشيد محمد رشيد أبو عرة (16) عاماً من عقابا أثناء المواجهات مع قوات الاحتلال في طوباس

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