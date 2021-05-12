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صور للقصف العنيف الذي شنته ظائرات الاحتلال على المقار الأمنية والشرطية في قطاع غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:16 ص
12 مايو 2021
#قوات الاحتلال
#قصف
#غزة_تحت_القصف
#غارات اسرائيلية
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