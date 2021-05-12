بالفيديو والصور طائرات الاحتلال تشن غارات وحشية ومتتالية لكافة المقرات الأمنية في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال "الاسرائيلي" صباح اليوم الاربعاء 12/5/2021 ، سلسلة غارات وحشية استهدفت كافة المقار الامنية والشرطية في قطاع غزة ، كرد فعل انتقامي على كافة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية صوب تل ابيب وبئر السبع وعدد من البلدات الصهيونية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم ان طائرات الاحتلال "الاسرائيلي" شنت غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) في قطاع غزة.

وأوضح البزم ان الغارات المتتالية التي شنتها طائرات الاحتلال استهدفت عدداً من المقار والمواقع ، حيث تركز القصف في مدينتي غزة وخانيونس.

وبين البزم ان القصف "الإسرائيلي" طال المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة عرفات للشرطة (الجوازات)، وعدد من منازل المواطنين، وشقق في عمارة سكنية، كما طال القصف الإسرائيلي عدداً من مواقع المقاومة، والشوارع والبنى التحتية.

وأوضح ان الأجهزة الأمنية والشرطية تواصل القيام بواجبها في متابعة آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، والعمل على حماية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن.

وأفادت مصادر اعلامية ان طائرات الاحتلال قصفت ب30 صاروخاً المقر الرئيسي للشرطة الفلسطينية "مدينة عرفات للشرطة " والتي تم تدميرها بشكل كامل .

وأفاد المصادر ان الغارات استهدفت مقار حكومية اخرى ، في حين استهدفت الموجة الثانية منازل وشقق سكنية في مناطق متفرقة لمنازل المواطنين ، بالإضافة الى استهداف مواقع مختلفة واراض زراعية غرب وجنوب قطاع غزة .

ومن جانبه قال د.أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية ان الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والاحياء السكنية المكتظة يضع اكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء اصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الاسرائيلي المستمر.





















