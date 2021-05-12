محدث بالفيديو والصور الاحتلال يعترف بقتلى وإصابات وأضرار كبيرة في قصف المقاومة

كشفت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم الأربعاء 12/5/2021، عن مقتل وإصابة العشرات من الصهاينة وأضرار كبيرة في المنشآت جراء قصف المقاومة المتواصل على مدن الاحتلال.

وقالت مصادر عبرية، أن قتيلين وجرحى سقطوا فيما تضررت عشرات المباني فى بئر السبع وتل ابيب واللد ومدن اخرى جراء قصف المقاومة.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، فقط سقط قتيل ومصاب آخر بجروح خطيرة بعد إصابة مباشرة من الهجوم الصاروخي في اللد.

فيما سقوط صاروخ على منزل في مدينة "يهود" بشكل مباشر حيث كانت العائلة تختبئ بالملاجئ.

فيما ذكر تساحب دفوش مراسل إذاعة الاحتلال أن غالبية السكان اليهود في إسرائيل يختبئون في الملاجئ في هذه اللحظات، بعد أن تعرضوا لأكبر هجوم صاروخي على "إسرائيل" منذ قيامها.







