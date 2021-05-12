بالفيديو القسام توجه ضربة صاروخية كبيرة لمغتصبات العدو وتصيب أكبر قاعدة عسكرية

وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فجر اليوم الأربعاء 12/5/2021، ضربة صاروخية ووابل من الصواريخ على مدن ومغتصبات العدو وتصيب أكبر قاعدة عسكرية.

وقالت كتائب القسام في تصريح مقتضب: توجه كتائب القسام مجدداً ضربةً صاروخيةً كبيرة إلى منطقة تل أبيب ومطار "بن غوريون" ب110 صواريخ رداً على استئناف استهداف الأبراج السكنية، وإن عدتم عدنا."

كما كشفت كتائب القسام أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لتل أبيب ومطار "بن غوريون" استخدمت فيها لأول مرة صواريخ SH85 تيمناً بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طراز A120، M75، J80، J90 فيما استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة سجيل.