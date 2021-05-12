دعم الصحفيين: قصف المكاتب والشركات الإعلامية جريمة حرب يجب أن لا يفلت مرتكبوها من العقاب

أكدت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الأربعاء 12/5/2021، أن قصف الأبراج السكنية والمكاتب الصحفية، من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، يعتبر جريمة حرب مكتملة الاركان، يجب ألا يفلت مرتكبوها من العقاب والملاحقة والتقديم للمحاكمة.

وشدد لجنة دعم الصحفيين على أن قصف برج الجوهرة، الذي يحتوي على العديد من المكاتب الصحفية الفلسطينية والعربية والدولية وشركات الانتاج، والصحف، والفضائيات ،والمواقع الكترونية ، يهدف لإخراس صوت الحقيقة وتغييب الرواية الفلسطينية وطمس حقيقة ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ،بحق المدنيين العزل في غزة.

واستنكرت لجنة دعم الصحفيين بأشد العبارات هذا العدوان، مطالبةً بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ،كي لا يفلتوا من العقاب ،لاسيما وأن القوانين والاتفاقيات الدولية ،بما في ذلك اتفاقية جنيف وميثاق روما، اعتبر أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد جريمة حرب.

وتوجهت اللجنة، بالمناشدة لكل المؤسسات والهيئات الدولية الصحفية ،لضرورة التحرك وتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائمه، بحق الصحفيين الفلسطينيين.

كما دعت اللجنة إلى أوسع حملة تضامن ،ودعم ،ومساندة، للمؤسسات الصحفية ،التي تضررت جراء هذا العدوان السافر.