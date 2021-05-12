الغرفة المشتركة: معركة سيف القدس مستمرة حال استمر العدو في عدوانه

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء 12/5/2021، أن معركة سيف القدس مستمرة دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا، وهي معركةٌ مقدسة مستمرة حتى يتراجع العدو عن عدوانه.

وأبرقت الغرفة بالتحية باسم قيادة المقاومة لأسر الشهداء والجرحى، معربةً عن مؤازرتها وإسنادها لهم، وواعدةً عوائل الشهداء والجرحى أن دماء أبنائهم لن تذهب هدراً.

وأكدت الغرفة المشتركة في حصاد اليوم الثاني من معركة سيف القدس بأنها إذ قصفت العدو الصهيوني بأكثر من 300 قذيفةٍ وصاروخ، وجهت بها المقاومة اليوم أكبر ضربةٍ صاروخيةٍ في تاريخ الصراع مع المحتل الصهيوني، خاصةً لمواقع العدو في تل أبيب وضواحيها.

وشددت الغرفة على أن قيادة العدو فشلت وهي تنظر إلى كيانها وهو يحترق في توقع استعداد المقاومة ومستوى جهوزيتها للدفاع عن شعبنا ومقدساته، وستبقى المقاومة مستمرةً في الدفاع عن شعبنا ولا زال في جعبتها الكثير في حال استمر العدو في عدوانه.

وتوجه قيادة الغرفة المشتركة التحية لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتخص بالذكر أهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون الحصار والعدوان ويلتفّون حول مقاومتهم في دفاعها عن القدس، وإلى شعبنا في المناطق المحتلة في الضفة والقدس والداخل المحتل.

ودعتهم الغرفة، لضرب العدو في كل مكان بما يتوفر لديهم من إمكانيات حتى يتراجع العدو عن إجراءاته بحق مقدساتنا وشعبنا.