اعلان حالة الطوارئ في اللد ونتنياهو يدفع بتعزيز قواته

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأولى من اليوم الأربعاء12-5-2021 حالة الطوارئ الخاصة في مدينة اللد في الداخل الفلسطيني المحتلة عام الـ 48

وجاء اعلان الاحتلال رفع حالة الطوارئ في ظل ما تشهده مدينة اللد المحتلة من مواجهات واسعة بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين حيث تمكن الفلسطينيون من طرد المستوطنين والسيطرة على المدينة بشكل كامل وحرق كنيس يهودي وعشرات سيارات المستوطنين.

وفي الوقت ذاته أوعز نتنياهو لشرطة الاحتلال بضرورة العمل بأسرع وقت ممكن للضرب بيد من حديد لمن يثير الشغب في مدينة اللد وفق القانون.

ودفع نتنياهو بتعزيز قوات الاحتلال في مدينة اللد من أجل اعادة الهدوء والنظام بأسرع وقت ممكن.