فشلوا في ردع غزة في 2014

د. الهندي: ليس لدينا ما نخسره و"امبراطورية القوة" تحولت لمدينة أشباح مردوعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:47 ص
12 مايو 2021
محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي فى فلسطين (6).jpg
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قال الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 12/5/2021، أن على جنرالات الاحتلال "الإسرائيلي" قبل أن يتحدثوا عن الردع أن ينظروا إلى المرآة جيدا فليس لدينا ما نخسره غير القيد وهم لديهم ما يخسرون.

وأضاف د. الهندي في تغريدة له تعقيباً على مؤتمر قادة العدو :"في مؤتمر صحفي استعراضي لأعلى أربعة مسؤولين سياسيين وأمنيين في دولة العدو استهدفوا إدخال بعض الاطمئنان لجمهور مصاب بالذهول والخوف لدولة مطالب أكثر من نصف سكانها بالدخول للملاجيء".

وتابع د. الهندي:"ظهر أربعتهم وهم يتوعدون المقاومة في غزة ويدّعون تدفيع المقاومة الثمن ويتحدثون عن الردع. لقد فشلو في ردع غزة على مدار 51 يوما في 2014 وهي لا تملك الخبرة والإمكانيات والدوافع التي تملكها اليوم".

وزاد:"هم يستهدفون الأبراج السكنية والمدنيين فيخرج شعب غزة تحت القصف في وداع الشهداء يهتف بالروح والدم نفديك يا أقصى, فيما امبراطورية القوة والأمن والاقتصاد التي تردع المنطقة تتحول إلى مدينة أشباح مردوعة أمام كاميرات العالم."

وتشن "إسرائيل" لليوم الثالث على التوالي عدواناً متواصلاً استهدفت فيه عدد من الأبراج السكنية والشقق مما أدى لاستشهاد 32 مواطناً بينهم نساء وأطفال ومئات الإصابات بجراح مختلفة.

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