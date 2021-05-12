بالصور آثار قصف المقاومة على "تل أبيب".. وحياة المستوطنين تنقلب لبؤس وخوف

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:36 ص
12 مايو 2021
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آثار قصف المقاومة على "تل أبيب".. وحياة المستوطنين تنقلب لبؤس وخوفاثار قصف المقاومة (11).jpg
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