بالصور آثار قصف المقاومة على "تل أبيب".. وحياة المستوطنين تنقلب لبؤس وخوف

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آثار قصف المقاومة على "تل أبيب".. وحياة المستوطنين تنقلب لبؤس وخوف
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:36 ص
12 مايو 2021
آثار قصف المقاومة على "تل أبيب".. وحياة المستوطنين تنقلب لبؤس وخوف
#القدس العاصمة
#القدس المحتلة
#أنقذوا الشيخ جراح
#سيف القدس
#انتفاضة رمصان
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