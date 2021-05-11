بالفيديو والصور طائرات الاحتلال تدمر مركزًا طبيًا شمال قطاع غزة

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مركزًا طبيًا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن طائرات الاحتلال قصفت مركز هالة الشوا الطبي، ما أدى لإشعال النيران بالغرف والأدوات الطبية، وتدميره كاملاً.

وأوضح المصدر، أن المركز الطبي توقف عن العمل بسبب الاستهداف الذي طال جميع اقسامه التي كانت تقدم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة الشمالية، بما فيها التطعيمات ضد فيروس "كورونا".

وأشار إلى أن المركز لم يشكل خطرًا على الاحتلال، وهو مكان مدني خالص، وتابع بالقول: "القصف لم يسفر عن وقوع إصابات".

وأضاف أن سيارات الدفاع المدني وصلت المكان، وتمكنت من إخماد الحريق.

ويواصل طيران الاحتلال الحربي قصف العديد من الأماكن معظمها مدنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ عصر الاثنين، طالت شقق مأهولة وأبراج سكنية.

وفي أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بغزة، أعلنت عن ارتقاء 30 شهيدًا بينهم 10 اطفال وسيدة و 203 اصابة بجراح مختلفة، جراء استمرار العدوان "الإسرائيلي" المتصاعد على القطاع.



