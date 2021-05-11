قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتغلق جميع أبوابه وتحاصر المصلين

اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء 11-5-2021 باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل مفاجئ.

وأفاد مراسلنا أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأطلقوا القنابل الصوتية تجاه المصلين كما استخدمت غاز الفلفل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال حاصرت جميع المصلين داخل المصلى المرواني في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا بان قوات الاحتلال أغلقت كل أبواب المسجد الأقصى وتمنع دخول المصلين إلى المسجد.

وبين أن مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال اندلعت في باب العامود بعد اقتحام الاقصى واغلاق ابوابه.