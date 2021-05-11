المقاومة تفي بوعدها وتحول سماء "تل أبيب" لكتلة من اللهب

أوفعت المقاومة في قطاع غزة من "سرايا القدس" و"كتائب القسام" بوعدها بقصف "تل أبيب" بعشرات الصواريخ ردًا على استهداف الأبراج السكنية وسط مدينة غزة.

وتحولت سماء "تل أبيب" المحتلة ولأكثر من عشر دقاق إلى جمرة من اللهب أشفت صدور قوم مؤمنين وسط صيحات التكبير والتهليل من أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس.

وذكرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها دكت "مدينة تل أبيب" بعشرات الصواريخ بتوقيت البهاء "الساعة التاسعة" ردًا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

فيما أكدت كتائب القسام أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ تجاه مدينة "تل أبيب" بسبب تدمير الأبراج السكنية في مدينة غزة والتي كان أولها برج هنادي غرب المدينة.

وقد اعترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 مستوطنين اسرائيليين واصابة العشرات بجراح مختلفة جراء سقوط صواريخ المقاومة وسط "تل أبيب".

ونشرت وسائل اعلام الاحتلال صور عدة للدمار الكبير الذي لحق بمنازل وممتلكات المستوطنين في "تل أبيب"