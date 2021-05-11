بالصور شاهد: آثار لقصف المقاومة لـ"تل أبيب" بوابل من الصواريخ الثقيلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:01 م
11 مايو 2021
آثار قصف المقاومة في مدن الاحتلال (6).jpg
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شاهد: آثار لقصف المقاومة لـ"تل أبيب" بوابل من الصواريخ الثقيلةآثار قصف المقاومة على تل أبيب (3).jpg
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آثار قصف المقاومة على تل أبيب (6).jpg
آثار قصف المقاومة على تل أبيب (5).jpg
آثار قصف المقاومة على تل أبيب (4).jpg
آثار قصف المقاومة في مدن الاحتلال (1).jpg
آثار قصف المقاومة في مدن الاحتلال (7).jpg
آثار قصف المقاومة في مدن الاحتلال (6).jpg
آثار قصف المقاومة في مدن الاحتلال (5).jpg
آثار قصف المقاومة في مدن الاحتلال (4).jpg
آثار قصف المقاومة في مدن الاحتلال (2).jpg
آثار قصف المقاومة في مدن الاحتلال (3).jpg
 

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