تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
30° - 29°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.26
يورو
3.92
جنيه مصري
0.21
دينار أردني
4.6
جنيه إسترليني
4.54
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالصور
شاهد: آثار لقصف المقاومة لـ"تل أبيب" بوابل من الصواريخ الثقيلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:01 م
11 مايو 2021
شاهد: آثار لقصف المقاومة لـ"تل أبيب" بوابل من الصواريخ الثقيلة
#القدس العاصمة
#القدس المحتلة
#انتفاضة رمضان
#انقذوا الشيخ جراح
متعلقات
بالفيديو
شاهد: إصابات وتضرر باص في "تل أبيب" بعد إطلاق صواريخ المقاومة
09:15 م
المقاومة تفي بوعدها وتحول سماء "تل أبيب" لكتلة من اللهب
10:08 م
قيادي في سرايا القدس يتوعد ببقاء "تل أبيب" تحت نيران المقاومة
09:45 م
القائد النخالة يستقبل وفداً من قادة المقاومة ويبحث تطورات القضية الفلسطينية
11:25 ص
عاجل