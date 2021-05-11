ستبقى غزة عظيمة

الجهاد: العدو سيدفع ثمن غطرسته والمقاومة صادقة القول والفعل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:33 م
11 مايو 2021
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باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 11/5/2021، الأداء النوعي للمقاومة الفلسطينية التي أثبتت قدرتها العالية على أن تكون نداً للعدو.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن المقاومة الباسلة برهنت بهذا الأداء القتالي أنها صادقة القول والفعل.

وبينت الحركة، أن مشاهد اطلاق الصواريخ التي رافقتها تكبيرات ودعوات المؤمنين ، أظهرت بعضاً من تجهيزات المقاومة وإعدادها المتقدم و تراكم الخبرات التي يتمتع بها مهندسو المقاومة الذين نوجه لهم التحية.

وشددت الحركة، أن العدو سيدفع ثمن غطرسته وإرهابه وستبقى غزة العظيمة بمقاومتها منارة للبطولة ونموذجا ناصعا في جبين الأمة.

 

 

 

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