بالفيديو شاهد: رسالة من كتائب القسام إلى "إسرائيل"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:39 م
11 مايو 2021
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
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شاهد: رسالة من كتائب القسام إلى "إسرائيل"

 

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