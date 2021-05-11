بالفيديو شاهد: رسالة من كتائب القسام إلى "إسرائيل"

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شاهد: رسالة من كتائب القسام إلى "إسرائيل"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:39 م
11 مايو 2021
شاهد: رسالة من كتائب القسام إلى "إسرائيل"
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