بالفيديو طائرات الاحتلال تدمر برج "هنادي" غرب مدينة غزة بشكل كامل وتسويه بالأرض

دمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، برجا سكنيا غرب مدينة غزة بشكل كامل .

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال استهدفت برج هنادي غرب مدينة غزة بعدد كبير من صواريخ الاستطلاع ليعاود الطيران الحربي استهداف البرج مجدداً وتدميره بشكل كامل .

وهدد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء اليوم الثلاثاء، العدو الاسرائيلي بضرب مدينة "تل ابيب" بضربة صاروخية قاسية حال تمادي بقصف الابراج المدينة.

وقال ابو عبيدة في تغريدة له عبر موقع التليجرام :" إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن "تل أبيب" ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".