نتنياهو يتوعد بتكثيف عدوانه على قطاع غزة

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء 11/5/2021، بتكثيف العدوان الاسرائيلي قطاع غزة، بعد مقتل "إسرائيليتين" في القصف الصاروخي من المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وقال نتنياهو في مقطع مصور وزعه مكتبه "نفذ جيش الاحتلال منذ الأمس مئات الهجمات على حماس والجهاد الإسلامي في غزة (…) سنكثف قوة هجماتنا”، وأضاف أن "حماس ستتعرض لضربات لم تكن تتوقعها”.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، نقلت عن وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، في نهاية جلسة تقييم موقف، قوله: "مقابل كل يوم يتم فيه إطلاق الصواريخ على الإسرائيليين - سنعيد المنظمات سنوات للوراء".

يأتي ذلك بعد وقت قليل من مقتل "إسرائيلييْن" وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بعد سقوط عشرات القذائف الصاروخية، من قبل المقاومة الفلسطينية حيث أصابت مبانٍ في مدينة عسقلان وأسدود.